كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي موقفه من زفاف شقيقته الذي كان السبب الرئيسي في توتر علاقته بكولر المدير الفني.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: لو اتكرر موقف فرح أختي هعمله تاني هنتكلم واقع ولا اي كلام.. أهلي رقم واحد في حياتي ثم الكورة واختي هي سندي وتم تأجيل الفرح عدة مرات وفيه اثنين مهاجمين في الفريق ولو اتكرر الموقف هكرره تاني مفيش موقف هيتغير"

وأضاف:"قلت لمستر كولر دي اختي مش صغيرة وهي كل حياتي ولازم احضر الفرح قلي هفكر في الموضوع وبعدين قال لي تمام بس انت هتكون رقم 3".

وتابع كهربا:" والله كنت ناسي ان هو قال عليا رقم 3 وانت فكرتني بس ده الموقف وقال فيه انني المهاجم رقم 3 قبل ما يقوله في المؤتمر الصحفي".

وأوضح أنه قدم مستويات طيبة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وأسهم في تتويجه باللقب القاري الموسم قبل الماضي بعد نهاية إيقافه.

واختتم: "فوجئت بعدم مشاركتي باستمرار بعد التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، وهو ما أثر بوضوح في أدائي مع الفريق".

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد الليبي على التواجد بمقر النادي بالجزيرة أمس الأحد وعقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

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