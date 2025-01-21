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رياضة

جاب آخره، والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله. 

وعلمت فيتو أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي. 

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء يوم الخميس المقبل سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب. 

زيزو غاضب من إدارة الزمالك 

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

 

فيما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز  علي أنيمبا النيجيري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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