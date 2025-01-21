تحسبا لقرارات الترحيل، المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين

أطلقت السلطات في المكسيك، الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، اليوم، برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، منصب الرئاسة في واشنطن.

وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريجيز خلال مؤتمر صحفي،: "ردا على ترحيل المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة، أعدّت حكومة المكسيك استراتيجية فعالة لاستقبالهم تحت اسم "المكسيك تحتضنكم".

وأضافت أن "المكسيك ستعمل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين، وستقدم كل ما هو ضروري لاستقبال من تمت إعادة توطينهم لغرض دمجهم مجددًا في الوطن".

وأوضحت أن السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي.

🚨 ترامب يؤدي القسم رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية:

"أنا دونالد جون ترامب أقسم بأنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، لتساعدني يا الله". pic.twitter.com/OC42W9ZNHG — الأحداث الأمريكية (@USA_Actions) January 20, 2025

وأعلن ترامب خلال كلمته في حفل تنصيبه، أن أول قرار سيوقعه اليوم، هو أمر تنفيذي لإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد ترامب أن جميع عمليات الدخول غير القانونية سيتم "إيقافها فورًا"، مضيفًا أن الحكومة ستبدأ عملية إعادة الملايين من "الأجانب المجرمين" إلى أوطانهم.

وتحدث عن بعض الإجراءات التي يخطط لتنفيذها، بما في ذلك إعادة تطبيق سياسة "البقاء في المكسيك"، وزيادة عدد القوات والموارد البشرية على الحدود.

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