غلق طريق "الإسكندرية الصحراوي" بداية من بوابة الرسوم بسبب الشبورة الضبابية

أغلقت محافظة الإسكندرية قبل قليل، طريق “الإسكندرية الصحراوي” بداية من بوابة الرسوم نظرًا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار بقوة على أغلب المناطق إضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة.

وقالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير

كما حذرت الأرصاد في بيانها من سقوط الأمطار، مؤكدة أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يشهد الوجه البحري أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا مساء.

أما السواحل الشمالية الغربية فقد أوضحت الأرصاد الجوية أنها قد تشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية.

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