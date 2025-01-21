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خارج الحدود

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".


وتم نشر الوثيقة على موقع البيت الأبيض. وبحسب هذا الأمر يتعين على وزير الداخلية في البلاد اتخاذ جميع "الإجراءات اللازمة" خلال 30 يوما لإعادة التسمية.

وجاء في الوثيقة: "على الوزير لاحقًا تحديث المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية ليعكس إعادة تسمية خليج المكسيك، وإزالة جميع الإشارات إلى خليج المكسيك من النظام المذكور وفقا للقوانين المعمول بها".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيأمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسيتم تغيير اسم دينالي أعلى جبل في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي".

وسبق ذلك ما قاله ترامب بأن هذه الخطوة "ستكون جزءا من سياسة إدارته الجديدة".

رئيسة المكسيك ترد على ترامب

وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اقترحت العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”.

وأشارت إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".

 

وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلًا؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".

 

جاءت تصريحات شينباوم بعد إعلان ترامب نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من سياسة إدارته الجديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لهذا التغيير، فقد ذكر أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا.


وأشارت مارجوري تايلور جرين عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلى أنها قد أعدت مشروع قانون وستقدمه يوم الخميس المقبل.

من جانبه، أوضح مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، أن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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