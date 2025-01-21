كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول (فيديو)

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أن موسيماني الجنوب افريقي ظلمه كثيرا خلال توليه قيادة الأحمر

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر:" موسيماني ظلمني كتير لدرجة كنت وانا رايح اجيب جول في التقسيمة يصفر مكنش بيحب الجماهير تنادي علي اللعيبة عايز هو وبس"

وعن مجدي عبد الغني قال:" حسبي الله ونعم الوكيل وإن شاء الله ربنا هيجبلي حقي في الدنيا أمام عيني وفي الآخر بسبب العقد بتاعي مع الزمالك العقد كان ممضي من زمان وهو من قام بتوثيق العقد".

كما قال عن أحمد مجاهد:" هو ومجدي عبد الغني ظلموني وحسبي الله ونعم الوكيل".

وعن سيد عبد الحفيظ:" حبيبي وبشكره جدا "

وعن قيمة الغرامات التي وقعت عليه قال:"81 مليون غرامات عليَّ"

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو غدا الأربعاء وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

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