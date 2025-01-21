فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

تنصيب ترامب، تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع تحية ألقاها رجل الأعمال إيلون ماسك، تشبه التحية النازية، مثيرًا جدلًا واسعًا.

التحية النازية

وأشار المستخدمون إلى أن "ماسك لم يقم بإلقاء التحية النازية"، خلال حديثه بعد تنصيب ترامب، تم تفسير حركته بطرق مختلفة.

ولفت بعض المستخدمين الآخرين إلى أن "هذه اللحظة لم تظهر بالكامل على شاشات التلفزيون الأمريكي، وإذا قمت بدمج عدة إطارات من بث مختلف، يمكنك أن ترى أن ماسك يرفع يده أولًا نحو اتجاه واحد، ثم يستدير ويفعل الشيء نفسه في اتجاه آخر، ويقول في نفس الوقت: "قلبي معكم".

وبحسب مواقع التواصل، "قامت شبكة "فوكس" بقطع جزء من هذه اللحظة: عندما يؤدي ماسك التحية العسكرية لأول مرة، تظهر الكاميرا الجمهور، وفي تلك اللحظة قام مصور قناة CNN بتحريك الكاميرا أيضًا".

تحية بيلامي

وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي استخدم ماسك التحية الكشفية "تحية بيلامي" (موضحة في الصورة التالية)، والتي تتضمن رفع اليد اليمنى إلى الصدر ثم توجيهها بشكل حاد نحو العلم الأمريكي.

وجرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونجرس والتي تتسع لحوالي ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي قد تصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقًا.

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