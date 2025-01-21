الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك 75 يوما ويطالب بنصف قيمته

ترامب وتيك توك، فيتو
ترامب وتيك توك، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتأجيل حظر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير.

وقال ترامب "لقد أعطاني فقط الحق في بيعه أو إغلاقه.... وسنتخذ هذا القرار"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأمر ترامب وزير العدل بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن تيك توك لمدة 75 يوما.

وأضاف: "سيكون من حق أمريكا نصف قيمة تيك توك إذا ما توصلنا إلى اتفاق بشأنه".

والأحد الماضي قال ترامب لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50 % على الأقل من قبل مستثمرين أمريكيين.

وعشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة، "لكن ليكون للولايات المتحدة ملكية 50 % من تيك توك".

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