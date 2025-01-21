الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني (فيديو)

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي كواليس إضاعة ركلة جزاء خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: “والله العظيم لحد دلوقتِ ما قادر اتعافى من ماتش باتشوكا يوم ما ضيعت ضربة الجزاء ده روحت خدت منوم عشان ماصحاش تاني”.


وتابع: "اللعيبة أخدوا مني التليفون ومسحوا جميع الأبلكيشن والسوشال ميديا ما عدا الواتساب أمام عاشور جالي أول لاعب خد منى التليفون ومسح كل حاجة".

وأضاف: "أنا قلت عايز يوم القيامة يقوم وأخدت 3 أقراص منوم من غير رأي الدكتور عشان مصحاش وطلبت من عمر الساعي يروح ينام مع غرفة تانية".

 

واستطرد: "لقد مررت بجميع أنواع الضغط لكن هذه المباراة لم اتخطاها وكان نفسي اوصل النهائي واصالح جماهير الاهلي".

وأردف:"رقمي اتوزع ولقيت حوالي 10 آلاف رسالة أغلبها شتايم لدرجة إني مسحت واتساب من تليفوني".

 

واختتم: "أنا كنت داخل اشوط ضربة الجزاء دي في النص والشناوي نصحني بده والله ما أعرفش راحت كده ازاي"

 

 

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارًا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

 

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفًا

صنع: 22 هدفًا

عدد البطولات: 15 لقبًا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الإفريقي – لقب كأس القارات الثلاث".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلي الكورة مع فايق قناة ام بي سي مصر باتشوكا المكسيكي كأس إنتركونتيننتال

مواد متعلقة

كهربا بعد رحيله عن الأهلي: هتعب نفسيا ومحتاج شوية وقت عشان أستوعب اللي حصل (فيديو)

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي

مهرجان أهداف في 8 دقائق، فياريال يكتسح ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الدوري الإيطالي، كومو يكتسح أودينيزي 4-1

كهربا يكشف أسباب توتر علاقته مع كولر (فيديو)

قاموس إفيهات «جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني (انفوجراف)

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى

موعد مباراة المصري وبتروجيت في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي (فيديو)

الفصول اتفحمت، حريق هائل بمدرسة طه حسين بـ 15 مايو في حلوان

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو)

كهربا بعد رحيله عن الأهلي: هتعب نفسيا ومحتاج شوية وقت عشان أستوعب اللي حصل (فيديو)

منوعات

المزيد

فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية