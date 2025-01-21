كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي كواليس إضاعة ركلة جزاء خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: “والله العظيم لحد دلوقتِ ما قادر اتعافى من ماتش باتشوكا يوم ما ضيعت ضربة الجزاء ده روحت خدت منوم عشان ماصحاش تاني”.



وتابع: "اللعيبة أخدوا مني التليفون ومسحوا جميع الأبلكيشن والسوشال ميديا ما عدا الواتساب أمام عاشور جالي أول لاعب خد منى التليفون ومسح كل حاجة".

وأضاف: "أنا قلت عايز يوم القيامة يقوم وأخدت 3 أقراص منوم من غير رأي الدكتور عشان مصحاش وطلبت من عمر الساعي يروح ينام مع غرفة تانية".

واستطرد: "لقد مررت بجميع أنواع الضغط لكن هذه المباراة لم اتخطاها وكان نفسي اوصل النهائي واصالح جماهير الاهلي".

وأردف:"رقمي اتوزع ولقيت حوالي 10 آلاف رسالة أغلبها شتايم لدرجة إني مسحت واتساب من تليفوني".

واختتم: "أنا كنت داخل اشوط ضربة الجزاء دي في النص والشناوي نصحني بده والله ما أعرفش راحت كده ازاي"

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارًا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفًا

صنع: 22 هدفًا

عدد البطولات: 15 لقبًا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الإفريقي – لقب كأس القارات الثلاث".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

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