الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

الفصول اتفحمت، حريق هائل بمدرسة طه حسين بـ 15 مايو في حلوان

حريق مدرسة طه حسين،
حريق مدرسة طه حسين، فيتو

نشب منذ قليل، حريق بمبنى مدرسة طه حسين بـ١٥ مايو مجاورة ٣ في حلوان، ودفعت الحماية المدنية بـ٣ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف.

وعززت الحماية المدنية بـ٣ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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