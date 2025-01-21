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عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

أمطار رعدية، فيتو
أمطار رعدية، فيتو

الطقس اليوم الثلاثاء، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار بقوة على أغلب المناطق إضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير

وقالت الأرصاد في بيانها إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يشهد الوجه البحري أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا مساء.

أما السواحل الشمالية الغربية فقد أوضحت الأرصاد الجوية أنها قد تشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية.

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة

كما حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

 

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم أشارت هيئة الأرصاد  إلى أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  على السواحل الشمالية والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة البحرين
أما عن حالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج (1: 1.5) متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2) متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

طقس غدا الأربعاء 22 يناير حتى الأحد 26 يناير 2025

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأربعاء 22 يناير 2025 يشهد أيضا شبورة مائية كثيفة وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشيناء تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما يشهد يوم الخميس 23 يناير حتى الأحد 26 يناير 2025، نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وجاءت كالتالي:

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