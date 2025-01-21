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حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة عبر الواتساب

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

تنظر محكمة جنح الدقي، غدا، محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

وكانت محكمة جنح الدقي، قررت الثلاثاء الماضي تأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي المقامة من "داليا" تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب إلى جلسة اليوم لإعلان المشكو فى حقه.

وأقام محامٍ وكيلا عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

يأتى ذلك في أعقاب انتهاء أزمة إمام عاشور في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم اول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.

 

قدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور إقرارا بالتصالح، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

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