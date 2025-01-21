الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات “بيع”، 4280 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا “بيع”، 3745 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيهًا “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا “بيع”، 29960 جنيهًا “شراء".

عكست أسعار الذهب اتجاهها إلى الارتفاع أمس، الإثنين، مع هبوط الدولار وسط ترقب السوق لبدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق.

 

أسعار الذهب في البورصة 

ومن المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وسجل الذهب الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.29 دولارا للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 936.35 دولار.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 942.25 دولار

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الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18
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