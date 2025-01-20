الإثنين 20 يناير 2025
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أخبار الحوادث اليوم: فتح مستشفيات الشرطة للمواطنين مجانا.. تحريات المباحث في واقعة فيديو منى فاروق.. تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة

واقعة فيديو منى فاروق
واقعة فيديو منى فاروق

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

ضبط شخصين تسلقا سور مدرسة لمساعدة ذويهم في الامتحان بسوهاج وملاحظ بأسيوط لتسريب الأسئلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (شخصين) حال محاولتهما دخول إحدى المدارس بسوهاج عن طريق تسلق سور المدرسة لمساعدة ذويهم المقيدين بلجنة الامتحان داخل المدرسة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شخص بالحبال وادعاء سيدة بخطف ابنتها بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بخطف طفلة من والدتها بالقليوبية.

 

26 تمثال وتوابيت ومومياء، ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في بني سويف

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين ببنى سويف بقصد الاتجار.

 

احتفالًا بالعيد الـ 73، فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين

 قررت وزارة الداخلیة، فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا).

 

القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدي عليه بالضرب بالدقهلية

ألقت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات نسب.

 

حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73

نظم  قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

 

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

كشفت تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي تسلمتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال حول اتهام الفنانة  منى فاروق بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عن تفاصيل مثيرة.

 

انقضاء دعوى اتهام مطرب شعبي بدهس طفل بالتصالح

قضت محكمة جنح إمبابة بانقضاء دعوى اتهام مطرب شعبي بدهس طفل بإمبابة  بالتصالح. 

 

مجلس الدولة: تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم. بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.

 

25 يناير، تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة ( فيديو)

تواصل وزارة الداخلية، تجهيزاتها لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73  فى اطار مبادرة كلنا واحد.

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