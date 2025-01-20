أخبار الحوادث اليوم: فتح مستشفيات الشرطة للمواطنين مجانا.. تحريات المباحث في واقعة فيديو منى فاروق.. تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (شخصين) حال محاولتهما دخول إحدى المدارس بسوهاج عن طريق تسلق سور المدرسة لمساعدة ذويهم المقيدين بلجنة الامتحان داخل المدرسة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بخطف طفلة من والدتها بالقليوبية.

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين ببنى سويف بقصد الاتجار.

قررت وزارة الداخلیة، فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا).

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات نسب.

نظم قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

كشفت تحريات الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي تسلمتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال حول اتهام الفنانة منى فاروق بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عن تفاصيل مثيرة.

قضت محكمة جنح إمبابة بانقضاء دعوى اتهام مطرب شعبي بدهس طفل بإمبابة بالتصالح.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم. بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.

تواصل وزارة الداخلية، تجهيزاتها لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 فى اطار مبادرة كلنا واحد.

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