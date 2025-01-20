بعد تداول فيديو للواقعة، ضبط طفل يقود سيارة بدون لوحات في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وضبط السيارة وقائدها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وبسرعة عالية والإصطدام بعدة سيارات متوقفة على جانب الطريق حال سيره بأحد شوارع مدينة دمياط.

وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة (مالك معرض موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وضبط قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة "نجل شريكه بالمعرض" وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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