احتفالًا بالعيد الـ 73، فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين

قررت وزارة الداخلیة، فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا).

وحددت وزارة الداخلية، من يوم السبت الموافق 25 حتى الجمعة الموافق 31 /1 /2025 لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بمناسبة الإحتفال بـعيد الشرطة الـ73، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً).

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الإحتفال بعيدها الـ73 ؛ فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ73 وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.

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