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حوادث

26 تمثال وتوابيت ومومياء، ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في بني سويف

ضبط شخصين بحوزتهما
ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين ببنى سويف بقصد الاتجار.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاعي (السياحة والآثار -الأمن العام ) بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف قيام (شخصين– مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبتفتيش المسكن عُثر على (تابوت خشبى يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان"  -  تابوت خشبي مغلق  - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت – 26 تمثال مختلف الأحجام "جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعوني").

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وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.. وبعرض المضبوطات على مفتشي الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعوني المتأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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التنقيب عن الاثار السياحة والآثار النيابة العامة تنقيب عن الاثار ضبط قطع أثرية مديرية أمن بني سويف مركز شرطة الواسطى وزارة الداخلية

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