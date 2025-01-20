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حوادث

25 يناير، تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة ( فيديو)

تخفضيات بالمطاعم
تخفضيات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 %

تواصل وزارة الداخلية، تجهيزاتها لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73  فى اطار مبادرة كلنا واحد.

وجرى تنسيق بين الأجهزة المختصة مع السلاسل التجارية والمطاعم بتنظيم تخفيضات تصل لـ 50% يوم السبت المقبل 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة الذكرى الـ 73.

 تخفضيات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة 

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كما سيتم توفير السلع الغذائية وغير الغذائية فى الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر بتخفيضات تصل الى 50%  احتفالا بذات المناسبة.

 

 

 

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الاحتفال بعيد الشرطة السلاسل التجارية عيد الشرطة الذكرى الـ 73 عيد الشرطة الـ 73 مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية

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