25 يناير، تخفيضات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة ( فيديو)

تواصل وزارة الداخلية، تجهيزاتها لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 فى اطار مبادرة كلنا واحد.

وجرى تنسيق بين الأجهزة المختصة مع السلاسل التجارية والمطاعم بتنظيم تخفيضات تصل لـ 50% يوم السبت المقبل 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة الذكرى الـ 73.

تخفضيات بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50 % بمناسبة عيد الشرطة

كما سيتم توفير السلع الغذائية وغير الغذائية فى الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر بتخفيضات تصل الى 50% احتفالا بذات المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.