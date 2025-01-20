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حوادث

القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدي عليه بالضرب بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ألقت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين باقتحام شقة مواطن والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات نسب.

 

اقتحام شقة مواطن والتعدى عليه بالضرب

 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام شقيق طليقته وآخرين باقتحام مسكنه وتحطيم وسرقة بعض محتوياته والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

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وبالفحص تبين  تلقى الأجهزة الأمنية بالدقهلية  بلاغا من الشاكى بتضرره من والد طليقته وشقيقيها لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على بعض محتويات مسكنه لخلافات بينهم.

 

 وتم ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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