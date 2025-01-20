حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73

نظم قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.



حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي







ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 واستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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