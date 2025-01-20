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حوادث

انقضاء دعوى اتهام مطرب شعبي بدهس طفل بالتصالح

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنح إمبابة بانقضاء دعوى اتهام مطرب شعبي بدهس طفل بإمبابة  بالتصالح. 

وتقدم والد الطفل ضحية الدهس، ما يثبت إتمام التصالح مع المطرب في القضية، كما أقر بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة المحكمة، مقابل 70 ألف جنيه، تم الاتفاق عليهم من قبل الطرفين.

وتغيب مطرب شعبي “ع” عن أولى جلسات محاكمته أمام جنح إمبابة، في قضية دهس طفل بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، لعدم وجوب حضوره الجلسة. 

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

القبض على مطرب شعبى 

 وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه طفل بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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محكمة جنح امبابة جنح إمبابة النيابة العامة بالجيزة
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