ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بالمهندسين.

حركات استعراضية في موكب زفاف بالمهندسين

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بموكب زفاف بحي المهندسين بالجيزة مُعرضًا حياته والآخرين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة وقائدها - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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