الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شخص بالحبال وادعاء سيدة بخطف ابنتها بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بخطف طفلة من والدتها بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقيد شخص بالحبال وادعاء سيدة بخطف ابنتها بالقليوبية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص مقيد وإدعاء إحدى السيدات بقيامه بالشروع في خطف طفلة من والدتها بالطريق الدائري بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقيد شخص بالحبال وادعاء سيدة بخطف ابنتها بالقليوبية

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية") بمحاولة سرقة هاتف محمول خاص بإحدى السيدات وبرفقتها نجلتها ( 4 أشهر) بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية فاستغاثت بالمواطنين الذين قاموا بالتعدي عليه وقامت إحدى السيدات بتصوير الواقعة ونشرها ظنًا منها بمحاولته خطف الطفلة من والدتها.

وبمواجهة الشخص اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء بالفحص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.