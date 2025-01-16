أخبار الفن اليوم: أحمد السقا يعلق على شائعة انفصاله.. حسن الرداد يعد جمهوره بمسلسل مختلف برمضان 2025.. أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعليق الفنان أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته الإعلامية مه الصغير.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أكد الفنان أحمد السقا أن الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، أصبحت سخيفة للغاية وتزعجه بشكل كبير.

تُحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في دبي يوم 10 فبراير المقبل.

أكد الفنان حسن الرداد، أنه يصور حاليًا عددا من المشاهد الخارجية من مسلسل “عقبال عندكم”، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تجمعه المشاهد بالفنانة إيمي سمير غانم وباقي أبطال المسلسل.

تصدر اسم الفنان إحسان الترك مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عودة أزمته من جديد وشكواه من قلة فرص المشاركة في عمل فني.

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا، في فاميلي بارك، يوم الجمعة 7 فبراير المقبل.

يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح تريند بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المتميز.

تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز ديكور شارع المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال تصوير بعض مشاهد مسلسلها الجديد وتقابل حبيب المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

طمأن السيناريست حاتم حافظ محبيه وأصدقاءه على حالته الصحية، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه وقدم له دعواته، قائلا: “شكر الله لكم سؤالكم ودعواتكم.. الحمد لله أنا بقيت أحسن، ومستني بس تحت الملاحظة للاطمئنان”.

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم 16 يناير بعيد ميلادها الخامس والأربعين، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، ولا تزال تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في مجال الفن، حيث تعد ياسمين واحدة من أبرز نجمات الصف الأول في مصر، وقد استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب جمهورها بفضل موهبتها الفائقة وادائها المتميز.

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