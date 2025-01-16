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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح تريند بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المتميز. 

المسلسل الذي يجمع بين الإثارة والتشويق، يقدم أحداثًا درامية محورها المشاعر المعقدة التي تتطور في ظل ظروف استثنائية وتحول الإنسان إلى شر مطلق، وينتظر عشاق المسلسل عرض الحلقة 5 التي ستكون متاحة للمشاهدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرضها على منصة Watch it.

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

ومسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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