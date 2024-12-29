الأحد 29 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

إليسا عن حفل رأس السنة في بيروت: ليلة لن أنساها من قلب المدينة الصامدة

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

عبرت الفنانة إليسا عن سعادتها بالحفل الذي أحيته بالأمس في بلدها لبنان بمناسبة العام الجديد.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: بيروت، تستحقين كل هذا الفرح، هذه الطاقة، هذه الروح. الاحتفال برأس السنة الجديدة مع شعبي، في قلب هذه المدينة الصامدة، كانت ليلة لن أنساها أبدًا. شكرًا لك على جعل هذا الاحتفال مميزًا للغاية. 

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

 

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