الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حسن الرداد: أعد الجمهور بمسلسل مختلف في رمضان

حسن الرداد يعد الجمهور
حسن الرداد يعد الجمهور بمسلسل مختلف في رمضان

أكد الفنان حسن الرداد، أنه يصور حاليًا عددا من المشاهد الخارجية من مسلسل “عقبال عندكم”، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تجمعه المشاهد بالفنانة إيمي سمير غانم وباقي أبطال المسلسل.

 

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يعد الجمهور بمشاهدة مسلسل كوميدي مختلف في شهر رمضان المقبل، إذ إن المسلسل يجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، خاصة أنه يشهد عودة التعاون بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم.

 

وأضاف الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكم”، تم اختياره من بين عدد كبير من السيناريوهات التي عرضت عليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان يبحث عن دور مختلف لم يقدمه من قبل، وكذلك الفنان إيمي التي سوف تظهر بشكل مختلف خلال أحداث العمل

 

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وأنضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

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الفنان حسن الرداد ايمى سمير غانم عقبال عندكم

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