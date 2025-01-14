الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

السيناريست حاتم حافظ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

السيناريست حاتم حافظ،
السيناريست حاتم حافظ، فيتو

تعرض السيناريست حاتم حافظ لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 نشر حساب  حاتم حافظ عبر الفيس بوك منشورًا نصه: “حاتم محجوز في المستشفى من أول إمبارح بالليل.. الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة واتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين.. دعواتكم يعدي النوبة على خير”.

وأثار هذا الخبر قلق العديد من أصدقائه وزملائه ومحبيه الذين تفاعلوا مع الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي متمنين له الشفاء العاجل.

السيناريست حاتم حافظ

 ويُعد حاتم حافظ سيناريست وكاتب ومترجم، وفي مجال الكتابة الدرامية شارك في كتابة مسلسلات (يا عدوي، سيدنا السيد، استيفا) كما كتب مسلسل الشارع اللي ورانا، ومن المنتظر عرض قريبًا مسلسل جديد له وهو مسلسل صفحة بيضا للممثلة حنان مطاوع.

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