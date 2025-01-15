إحسان الترك يستغيث بزملائه الفنانين بعد تدهور حالته الصحية

تصدرت صور الفنان إحسان الترك تريندات المنصات الرقمية عقب ظهوره فيها بوضع صحي متراجع، واستغاثته بزملائه في الوسط الفني لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية.

وأطل إحسان الترك بشكل نحيف للغاية خلال الساعات الماضية وهو راقد على السرير ولا يقوي على الحركة، وتحدث إلى جمهوره وزملائه أنه فى أشد الحاجة للتمثيل لسد احتياجاته وأسرته ولسداد إيجار العقار الذي يسكن به فى فيصل قبل أن يتم طرده منه خلال شهر، مؤكدًا أنه قد باع أثاث منزله بالكامل ولم يتبق سوي سرير وكرسي.

ومضات من حياة إحسان الترك

وشهدت آخر سنوات فى مسيرته سلسلة طويلة من الأزمات الصعبة والفنية وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" ومضات من مسيرة الفنان إحسان الترك.

وحصل إحسان الترك على منصب سفير النوايا الحسنة في أمريكا، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، بدأ مسيرته الفنية في عمر متأخر من خلال مشاركات ثانوية رفقة نجوم الصف الأول كالزعيم عادل إمام، يسرا، إلهام شاهين، ليلي علوي وغيرهم الكثير.

وأدى أدوارا ثانوية اقتصرت على مشاهد وجمل قليلة، وانحصر ظهور فى البداية على أدوار البزنس مان أو مدير شركات والأدوار ذات الطابع الواحد.

وعلى الرغم من قلة الأدوار وتشابهها إلا أنه استطاع أن يخطف الأنظار إليه بقوة وأصبح مطلوبا فى مطلع الألفية الثانية من شركات الإنتاج مما جعله يُشارك فى ثلاثين فيلما وقرابة ال100 مسلسل درامي.

أبرز الأعمال فى السينما والتليفزيون

ومن أبرز أعماله الدرامية والسينمائية: العصيان- يوميات السلكاوي- فيلم معالي الوزير- سحر العيون- بركان الغضب- العمة نور- تيتو- خالتي فرنسا- الباحثات عن الحرية- عريس من جهة أمنية- على نار هادئة- بوحه- أولاد الشوارع- الإمام المراغي- قضية نسب- وش إجرام- مرجان أحمد مرجان حدائق الشيطان- قلب ميت- أسمهان- فى ايد امينة- سوق الخضار - يتربي فى عزو- الشبح- طباخ الريس- ومسلسل "الملك فاروق"... وغيرها الكثير.

أزمات فنية

ثم انقطع لفترة عن التمثيل بسبب ظروف، حيث خضع الفنان إحسان الترك لعملية جراحية في العمود الفقري من 17 غرزة في مستشفى القصر العيني.. ثم عاد في عام 2019 وشارك في فيلم "حب روحاني".

ثم عاد للاختفاء عن الساحة الفنية وأشار إحسان الترك خلال العام الماضي إلى أنه يتمنى أن يقدم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات ولا يعمل مؤكدا أن هناك مؤامرة لإبادة جيله وكثير من فنانين جيله مبيشتغلش "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـجالسين في البيوت رغم أن في ممثلين اقوى وأكفأ منه ورغم ذلك قاعدين في البيت وهو الأمر الذي أزعج النجم محمد رمضان ووعده بمشاركته فى جميع أعماله الفنية وكانت البداية بمسلسل “جعفر العمدة” وكتب رمضان حينها: “الفنان القدير إحسان التركي نورت مسلسل جعفر العمدة.. ليرد عليه الأخير بأنه ابنه البار”

أما عن حياته الشخصية فإحسان الترك متزوج ولديه ابنته نور، التي دخلت مجال التمثيل ولكنها سرعان ما توقفت.

ومؤخرًا أيضا احتل الفنان إحسان الترك مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا إثر مشاجرة كبيرة فى منزله جمعته مع مالك العقار بسبب قيمة الإيجار، وتصدرت المشاجرة المنصات الرقمية عقب أن قفز الأخير من الشرفة "البلكونة" وسط صدمة من أسرة الفنان وجيرانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.