بطلات "وتقابل حبيب" يظهرن باللون الأحمر عبر بوستر تشويقي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل وتقابل حبيب البوستر التشويقي للعمل، وجمع جميع أبطال العمل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وظهرت بطلات العمل وهن يرتدين فستان بلون أحمر مما يعكس حالة الرومانسية التي يحتوي عليها العمل.

وتصور الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي عددًا من مشاهد مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 10 أيام.



وبعد الانتهاء من تصوير مشاهد الساحل الشمالي تعود ياسمين عبد العزيز، لتصوير أحداث العمل بديكور مدينة الإنتاج بحي المهندسين.

وخلال أحداث العمل تتعرف ياسمين عبدالعزيز على كريم فهمي وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن يحدث تطورات في العمل تجعلهم يدخلان في مشاكل عديدة.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها.

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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