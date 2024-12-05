الخميس 05 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

مسلسل إقامة جبرية، بدأت منصة Watch It في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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اقامة جبرية الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد مسلسل إقامة جبرية الفن محمد الشرنوبي

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