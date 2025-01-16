الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تدخل ديكور شارع المهندسين لاستكمال تصوير "وتقابل حبيب"

ياسمين عبدالعزيز،
ياسمين عبدالعزيز، فيتو

تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز ديكور شارع المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال تصوير بعض مشاهد مسلسلها الجديد وتقابل حبيب المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

وخلال أحداث العمل تتعرف ياسمين عبد العزيز على كريم فهمي وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن يحدث تطورات في العمل تجعلهم يدخلان في مشاكل عديدة.

 

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها. 

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، والعمل  بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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