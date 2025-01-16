أخبار الحوادث اليوم: إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية.. القبض على صاحبة فيديو خطف الأطفال بدمياط.. ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي بالشيخ زايد
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
السر في الدولارات المخفية، إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة بمحافظة الغربية بإحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
الداخلية تكشف تفاصيل قضية أحمد أبو زيد
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحمد أبو زيد - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
لزيادة عدد المشاهدات، القبض على سيدة ادعت خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تدعي انتشار خطف الأطفال وتخديرهم، وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بمحافظة دمياط.
رفض زواجه من ابنة خاله، عاطل ينهي حياة شاب في السلام
شهدت مدينة السلام بمحافظة القاهرة، جريمة بشعة عندما أقدم عاطل على قتل شاب طعنا بالسكين، وفر هاربا، لرفض المجني عليه زواج المتهم من ابنة خاله لسوء سلوكه.
القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبني الأطفال الأيتام
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتبنى الأطفال الأيتام.
إصابة 14 شخصا في تصادم ميني باص وسيارتين بصحراوي الإسكندرية (صور)
أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ربع نقل وأخرى خاصة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي قبل قرية أفريكانو بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وذلك دون إعاقة حركة المرور.
القبض على متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلاف مالي
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما وجه له طعنة قاتلة في القلب إثر خلافات بسيطة بينهما على مبلغ مالي زهيد.
ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي في الشيخ زايد
ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالسطو على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.
إصابة 19 راكبا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الغربي في الفيوم
أصيب 19 مواطنا في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، عند مدخل ميدوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.
تأييد إعدام عامل قتل طليقته في الأزبكية
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته، لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية وقضت بتأييد حكم اعدامه.
لاتهامه بقتل طفل خنقا، جنايات شبرا الخيمة تحيل نقاشا للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بإحالة نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل طفل خنقا بحبل وذلك بعد إستدراجه وخطفه، لطلب فديه من أهله، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.
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