أخبار الحوادث اليوم: إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية.. القبض على صاحبة فيديو خطف الأطفال بدمياط.. ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي بالشيخ زايد

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت النيابة العامة بمحافظة الغربية بإحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحمد أبو زيد - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تدعي انتشار خطف الأطفال وتخديرهم، وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بمحافظة دمياط.

شهدت مدينة السلام بمحافظة القاهرة، جريمة بشعة عندما أقدم عاطل على قتل شاب طعنا بالسكين، وفر هاربا، لرفض المجني عليه زواج المتهم من ابنة خاله لسوء سلوكه.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتبنى الأطفال الأيتام.

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ربع نقل وأخرى خاصة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي قبل قرية أفريكانو بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وذلك دون إعاقة حركة المرور.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما وجه له طعنة قاتلة في القلب إثر خلافات بسيطة بينهما على مبلغ مالي زهيد.



ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالسطو على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

أصيب 19 مواطنا في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، عند مدخل ميدوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته، لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية وقضت بتأييد حكم اعدامه.

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بإحالة نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل طفل خنقا بحبل وذلك بعد إستدراجه وخطفه، لطلب فديه من أهله، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.