تحرير 1135 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين بالطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1135 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 55 دراجة نارية مخالفة، 80 مخالفة موقف عشوائي، 125 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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