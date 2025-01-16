الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

السر في الدولارات المخفية، إحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

أحمد أبو زيد، فيتو
أحمد أبو زيد، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة الغربية بإحالة أحمد أبو زيد للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

الداخلية تكشف تفاصيل قضية أحمد أبو زيد

ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحمد أبو زيد - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

القبض على أحمد أبو زيد بسبب الدولارات المخفية 
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته “ أحمد أبو زيد” ( أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم ).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية.

وعبر النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أمس الأربعاء، عن تضامنه مع اليوتيوبر أحمد أبو زيد، ابن محافظة الغربية، وذلك بعد عملية لإلقاء القبض عليه داخل منزله، بتهمة حيازة دولارات “معلوم مصدرها”، وفق قوله.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد
اليوتيوبر أحمد أبو زيد

ورأى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد، والشباب، ويدفعهم للهجرة إلى دول أخرى لإنتاج محتواهم، والخاسر الوحيد هو الاقتصاد المصري.

عبد المنعم إمام يطالب بالإفراج عن أحمد أبو زيد

واستكمل  النائب عبد المنعم إمام: أعلن تضامني الكامل مع اليوتيوبر والمبرمج أحمد أبو زيد، وأدعو للإفراج عنه فورًا من دون أية ضمانات، مع ضرورة استمرار التحقيق معه خارج الحبس إذا كان لذلك مقتضى.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد
اليوتيوبر أحمد أبو زيد

من هو أحمد أبو زيد؟
بدأ اليوتيوبر أحمد أبو زيد رحلته في مجال التعليم عبر الإنترنت بدافع شغفه من خلال مشاركة المعرفة وإتاحتها للجميع، وأسس قناة على موقع الفيديوهات يوتيوب أطلق عليه اسم “دروس أونلاين”، وأصبحت منصة تعليمية مجانية تقدم محتوى عمليًا يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، وتضم اليوم أكثر من 8 ملايين متابع.

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