الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لزيادة عدد المشاهدات، القبض على سيدة ادعت خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

ضبط سيدة، فيتو
ضبط سيدة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تدعي انتشار خطف الأطفال وتخديرهم، وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بمحافظة دمياط.

ضبط سيدة تنشر فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط).

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة، بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية دمياط محافظة دمياط اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

بسبب الشبورة، تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات (فيديو)

إقبال على خدمات وزارة الداخلية بحرم المدينة الجامعية بعين شمس
ads

الأكثر قراءة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

جروس: متفاجئ من أنباء قطع إعارة زياد كمال، وأشركت الجزيري أمام الحدود لهذا السبب

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو)

4354 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية