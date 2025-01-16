لزيادة عدد المشاهدات، القبض على سيدة ادعت خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تدعي انتشار خطف الأطفال وتخديرهم، وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بمحافظة دمياط.

ضبط سيدة تنشر فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط).

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة، بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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