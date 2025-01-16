الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

خطوات رفع دعوى نفقة صغير وحالات حبس الزوج حال تخلفه عن السداد

حالات تقضي بحبس الزوج
حالات تقضي بحبس الزوج في حال تخالفه عن سداد النفقة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، وكيفية الحصول على الحكم بمتجمد النفقة، والحالات التي يقضي بحبس الزوج حال تخلفه عن السداد والعقوبة المقررة وفقا للقانون، نستعرضها في السطور التالية..

 

المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار

_ شهادة ميلاد الصغير

_تقديم  ما يفيد يسار المدعى عليه

_تحرير محضر من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه عن قدرته ويساره.

 

ثانيا_ حالات تقضي بحبس الزوج حال تخلفه عن السداد والعقوبة 

- حكم نفقة الصغار واجب النفاذ.

 

- إذا امتنع من صدر بحقه الحكم عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ثالثا_كيفية الحصول على الحكم بمتجمد النفقة؟

- أن يكون الحكم نهائيا من قبل المحكمة.

 

-تقديم مستندات لإثبات دخل الزوج.

-بعد التحقق من المحكمة تصدر حكما غير قابل للطعن بالحبس مدته شهر.

- الحجز على منقولاته أو سيارته أو ماله بالبنوك حال إصراره على عدم الدفع، ويسقط الحكم في حالة واحدة وذلك بسداده المبالغ المتراكمة عليه.

 

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