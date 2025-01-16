الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

حقيقة القبض على صانع محتوى ومنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته ( أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم ).

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية. 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الادعاءات الكاذبة.

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