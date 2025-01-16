القبض على متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلاف مالي

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما وجه له طعنة قاتلة في القلب إثر خلافات بسيطة بينهما على مبلغ مالي زهيد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل، على خلفية مشاجرة.



التحريات الأولية بينت بقتل شاب في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور على يد صديقه طعنًا بسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وأداة الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



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