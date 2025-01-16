الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 14 شخصا في تصادم ميني باص وسيارتين بصحراوي الإسكندرية (صور)

تصادم سيارات بالإسكندرية،
تصادم سيارات بالإسكندرية، فيتو

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ربع نقل وأخرى خاصة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي قبل قرية أفريكانو بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وذلك دون إعاقة حركة المرور.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم ميني باص وسيارة ربع نقل وسيارة خاصة بنطاق حي العامرية ثان بالطريق الصحراوي قبل قرية أفريكانو ووجود مصابين. 

توجهت على الفور قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف وتبين حدوث تصادم بين الميني باص وسيارة ربع نقل أولا ثم تصادم الملاكي معهم، مما أدى إلى خروج الميني باص عن الطريق الي الجزيرة الوسطي، وإصابة ١٤ في الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات العامرية ١١ مصابا و٣ مصابين إلى برج العرب، وتنوعت الاصابات بين جروح وكدمات خفيفة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصادم سيارات بصحراوي الاسكندرية تصادم سيارات بالإسكندرية طريق الالإسكندريةالصحراوي اخبار حوادث الإسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور حسب الله الكفراوي
ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية