إصابة 14 شخصا في تصادم ميني باص وسيارتين بصحراوي الإسكندرية (صور)

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ربع نقل وأخرى خاصة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي قبل قرية أفريكانو بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، وذلك دون إعاقة حركة المرور.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم ميني باص وسيارة ربع نقل وسيارة خاصة بنطاق حي العامرية ثان بالطريق الصحراوي قبل قرية أفريكانو ووجود مصابين.

توجهت على الفور قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف وتبين حدوث تصادم بين الميني باص وسيارة ربع نقل أولا ثم تصادم الملاكي معهم، مما أدى إلى خروج الميني باص عن الطريق الي الجزيرة الوسطي، وإصابة ١٤ في الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات العامرية ١١ مصابا و٣ مصابين إلى برج العرب، وتنوعت الاصابات بين جروح وكدمات خفيفة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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