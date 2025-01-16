الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

رفض زواجه من ابنة خاله، عاطل ينهي حياة شاب في السلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

شهدت مدينة السلام بمحافظة القاهرة، جريمة بشعة عندما أقدم عاطل على قتل شاب طعنا بالسكين، وفر هاربا، لرفض المجني عليه زواج المتهم من ابنة خاله لسوء سلوكه.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة فى الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحض تبين العثور على جثة شاب عشريني يدعى محمود، مصابا بطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب رفض المجني عليه زواج المتهم من ابنة خاله لسوء سلوكه.

ويكثف رجال المبالحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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