الأمن يكشف حقيقة التعدى على سيدة من قبل الشرطة مجاملة لطليقها فى دمياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،حقيقة التعدى على سيدة من قبل الشرطة مجاملة لطليقها فى محافظة دمياط .

حقيقة التعدى على سيدة من قبل الشرطة مجاملة لطليقها فى دمياط

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء (إحدى السيدات بدمياط) بقيام طليقها وبعض الخارجين على القانون بتهديدها وأسرتها، والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى عليها بالضرب مُجاملةً لطليقها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين الشاكية وطلقيها، ومحرر بها عدة محاضر تبادلا خلالها الاتهامات فيما بينهما وعدم وقوع أى تعد عليها من أفراد الشرطة.



وباستدعاء الشاكية ومواجهتها أقرت بعدم صحة ادعائها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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