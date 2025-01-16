مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور حسب الله الكفراوي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتنلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم محور حسب الله الكفراوي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى محور حسب الله الكفراوي، وانتقل رجال المرور الى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي في الاتجاه القادم من طريق الأوتوستراد اتجاه المقطم، مما اسفر عن مصر شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات، وتم نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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