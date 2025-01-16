ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي في الشيخ زايد

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالسطو على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وذلك منذ أسبوع من الواقعة التي بدأت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض شخص يحمل جنسية أحدي الدول الأجنبية للهجوم والسرقة من قبل مجهولين بالانتقال ومناقشة المجني عليه تبين أنه فوجئ بثلاث أشخاص يهجمون عليه ويقيدونه ويستولون علي جهازه اللاب توب الخاص به وهاتف محمول ومبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق بحث قاده العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصل إلى هوية المتهمين وتمكن المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث من ضبطهم في عدة أكمنة.

وتحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات.

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