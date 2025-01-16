تشميع مخزن ألعاب نارية وفريق بحث لضبط مالكه بأوسيم

صادرت وشمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مخزنا لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بقرية شمباري بدائرة مركز اوسيم، وتشكيل فريق بحث لضبط صاحبه.

وذلك عقب ضبط عامل متجول يقوم ببيع العاب نارية، وبمواجهته اعترف بأنه تحصل عليها من تاجر يوزع العاب نارية بالتجزئة من داخل مخزن يمتلكه.

على الفور تم جمع المعلومات والتحريات التي أكدت صحة اقوال المتهم، وبمداهمة المخزن عثر على كمية كبيرة من الالعاب النارية التي تم مصادرتها وجاري اعداد الأكمنة لضبط صاحبها الذي لذا بالفرار عقب معرفته بضبط المتهم الأول.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

ضبط متهم وبحوزته قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب



وفي سياق اخر كشف تحريات قطاع الأمن العام، عن تورط المتهم في تصنيع كميات كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة داخل ورشته بهدف الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية.

وبتقنين الإجراءات، استهدفت القوات الورشة وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



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