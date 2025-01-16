القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبني الأطفال الأيتام

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتبنى الأطفال الأيتام.

رصدت المتابعة الامنية وجود 9 صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تروج لتبنى الأطفال الأيتام.

بالفحص تبين أن غالبية ما ورد بالصفحات؛ جاء في إطار الحيل التي يلجأ لها ضعاف النفوس للنصب والإحتيال على المواطنين، مستغلين إعراب البعض منهم عن رغبتهم فى تبنى الأطفال الأيتام.

تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة العامة.

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