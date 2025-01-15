الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل نجلته للمفتي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جاستها اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق  المتهم  دبقتل ابنته " ح. ح " 15سنة،  لشكه في سلوكها، الي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الواقعة وتداول القضية بالمحكمة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة الفيوم،  إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بعثور الأهالي على  جثة " ح. ح. ص " 15 عاما، مذبوحة وملقاة بجوار شريط السكة الحديد بنجع جويلى التابع لقرية العدوة، بمركز الفيوم، وتم  تشكيل فريق بحث يقوده رئيس مباحث مركز الفيوم، وتبين من التحريات أن سبب قتل المجني عليها،  يرجع إلى أن والدها  راودته الشكوك فى ابنته بأن لها علاقات مشبوهة ببعض شباب القرية، وأنها تحادثهم  تليفونيا، ما جعله فى حيرة من امره، خصوصا أنه يعيش فى مجتمع ريفى، فاستدرج المجني عليها لمنطقة قرب مصنع القمامة بنجع جويلى، وذبحها  وفر هاربا  من مسرح الجريمة، وتم إحالته الي النيابة التى قررت استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة الفتاة وبيان سبب  الوفاة.

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وبعد أن ثبت في يقين النيابة ارتكاب الحاني لحريمته، إحالته الي محكمة الجنايات، وبعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.

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