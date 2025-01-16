إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في الفيوم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور، بدائرة مركز شرطة إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الطيور، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وانتدبت النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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