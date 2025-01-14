أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار البانيه بالأسواق، صعود ملحوظ للحوم، وقفزة فى السمن البلدي والزبدة في الأسواق، واستقرار الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14/1/2025

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظًا؛ إذ ارتفع سعر اللحوم لجميع الأنواع ماعدا الكندوز متوسط العمر الذي شهدت أسعاره تراجعًا، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.2 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.8 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 14.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412.9 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 15.5 جنيها في الكيلو، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 390.5 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الذهب ، شهدت أسعار الذهب استقرارا بجميع الأعيرة خلال حركة تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503 جنيهات للبيع.



أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2145 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1609جنيهات للبيع.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "CNRC" الصينية التعاون في مجال صناعة الإطارات



التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وانج جي جون رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، من كبريات الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالميا في هذا المجال، وسون دينج نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات.



ناقش اللقاء بحث سبل التعاون في مجال صناعة الإطارات، بحضور عمر مهنا رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، ويون ليان نائب رئيس "شركة بروميتون للإطارات" المملوكة للشركة الصينية الوطنية للإطارات، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

أعرب المهندس محمد شيمي في بداية اللقاء عن ترحيبه بوفد الشركة الصينية والتطلع إلى التعاون المشترك وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مؤكدا على أهمية صناعة الإطارات كونها من الصناعات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في العديد من المجالات وتسهم في دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه وزارة قطاع الأعمال العام لهذه الصناعة ومساعيها الجادة لتعزيز قدرات هذا القطاع في مصر وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في ظل الطلب المتزايد على الإطارات في الأسواق.



أشار المهندس محمد شيمي إلى انفتاح الوزارة من خلال شركاتها التابعة على الشراكة والتعاون مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة خاصة في القطاعات الاستراتيجية ومن بينها صناعة الإطارات، والحرص على تحقيق التكامل بين الشركات التابعة والاستفادة مما لديها من طاقات متاحة خاصة العاملة في صناعة السيارات ومراكز التوزيع، لافتا أيضا إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها للنهوض بهذه الصناعة، وما توفره الدولة من إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.



من جانبه، أعرب وفد الشركة الصينية عن الاهتمام بتوسيع أنشطة الشركة وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات.

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق





ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، بالتزامن مع زيادة طلبات الشراء خلال الفترة الحالية، إذ يعد هذا التوقيت من كل عام وهو الأنسب لشراء السمنة البلدي وتخزينها للاستخدام على مدار العام.

«فيتو» تستعرض أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلًا عن سعر السمنة والزبدة في السلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 172.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.



ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 324.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار السمنة البلدي والزبدة الطبيعي والصناعي في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر سمن بقري فيرن نقي وزن 700 جرام نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كيلو زبدة فيرن نحو 154 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1800 جرام نحو 1017 جنيهًا.

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 1500 جرام نحو 800 جنيه.

بلغ سعر زبدة لورباك وزن 200 جرام نحو 225 جنيها.

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة تجار المحمول اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.



وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.



جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية، حيث أصبح مهمًا في الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي - مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك - بحث مع الجهات المعنية إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار- المُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك - الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق ".

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع "انطلاق"، عن فتح باب التسجيل في فعاليات "ملتقيات قطاع ريادة الأعمال في مصر".



تنعقد فعاليات ملتقيات ريادة الأعمال فى مصر بمراكز إبداع مصر الرقمية بعدد من المحافظات، بما في ذلك بورسعيد في 20 يناير، والإسكندرية في 27 يناير، والمنصورة في 29 يناير، وكذلك أسوان في 2 فبراير.

وتهدف الملتقيات إلى استكشاف إمكانيات المحافظات المصرية من خلال التعاون والابتكار وريادة الأعمال.

ويشارك فيها نخبة من أبرز الفاعلين في النظام البيئي مثل رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات الناشئة، والشركات التكنولوجية، والمدربين، وقادة المجتمع المدني، والمنظمات الطلابية، وذلك بهدف تحديد الفرص، ومعالجة التحديات، وابتكار حلول تسهم في تطوير المجتمعات المحلية.

كما توفر الملتقيات منصة للتواصل مع صانعي التغيير وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لمناقشة التحديات والفرص الفريدة في مختلف المحافظات، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة تُحدث تأثيرًا حقيقيًا.

وتعكس هذه الملتقيات التزام الدولة بتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز ريادة مصر في مجالي ريادة الأعمال والتكنولوجيا.





رسميًا، بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ

سيارات المعاقين، علمت “فيتو”، من مصادرها بمصلحة الجمارك أنه تم بدء الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، والتي تم التأكد من صحة أوراقها.

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن أول سيارات المعاقين الأسمية التي استوردها ملاكها بشكل مباشر من الخارج، ستخرج بدءًا من اليوم بعد التأكد من كافة ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين.

بدوره كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات، في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وجاء نص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه كالآتي:

إلحاقًا بكتبنا بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، نود الإحاطة أنه بتاريخ 8 يناير 2025، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقًا للآلية الآتية:

فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا للحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1- يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

2- أن يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

3 -عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا، يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

4- حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة إلى أحكام المادتين 51، 49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها، فور التأكد من أحقية مالكها في الحصول على الدعم المقدم من الدولة، وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحصول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها، وذلك بعد سداد حق الدولة.

كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.

شروط التقديم على سيارات المعاقين

وتضمنت شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم عددا من الإجراءات وجاءت كالتالي:

- أن يحمل المتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين

وعن خطوات الحصول على سيارة معاقين فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة وتشمل ما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية. حجز موعد لإجراء الكشف الطبي سيارات المجهزة عبر موقع وزارة الصحة. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

بطاقة الرقم القومي.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالة الاجتماعية للمستفيد.

العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين

الوظيفة التي يشغلها المتقدم

رقم التليفون للتواصل

تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

تحديد مكان الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

ارتفاع أسعار البانيه اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الفراخ ومجزئاتها ارتفاعًا ملحوظًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر الفراخ بين 5 و65 جنيهًا.

وشهدت أسعار البانيه اليوم ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تراوحت الارتفاعات في سعر كيلو البانيه المعبأ من إنتاج بعض الشركات ما بين 50 و65 جنيهًا.



وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فضلًا عن اسعار مجزئات الدواجن؛ كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه، بارتفاع 65 جنيهًا عن سعرها السابق.



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