كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

بالرغم من انخفاض أسعار الدواجن في المزارع والمحال في المناطق الشعبية؛ إلا أنها تعد مرتفعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، وعليه بكام كيلو الفراخ اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024؟

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية، فيتو

سعر الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الفراخ، ومشتقاتها في السلاسل الغذائية والمحال التجارية في المناطق الراقية؛ في السطور الآتية:

أسعار أوراك الفراخ في السلاسل الغذائية

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر أوراك دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 115 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أوراك دجاج طازجة من 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار دبابيس الفراخ في السلاسل الغذائية

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 160 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار الفراخ في السلاسل الغذائية

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كيلو نحو 181 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة من وزن 950 جرامًا إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 جرام إلى 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة الوطنية وزن من 900 إلى 950 جرامًا نحو 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار صدور الفراخ في السلاسل الغذائية

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظم طازجة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظم طازجة الوطنية نحو 140 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار بانيه الفراخ في السلاسل الغذائية

بلغ سعر فيليه دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 280 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بانيه دجاج طازج من 215 إلى 270 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فيليه دجاج طازج شهد نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر شيش دجاج طازج شهد وزن كيلو نحو 240 جنيهًا.

أسعار أجنحة الفراخ في السلاسل الغذائية

تراوح سعر كيلو أجنحة دجاج طازجة ما بين 50 و75 جنيهًا.